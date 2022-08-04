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Общество4 августа 2022 11:35

На железнодорожном переезде в Суземке установили камеры

В феврале в ДТП здесь погиб водитель иномарки
Марина АНТОНОВА
Фото: УГИБДД по Брянской области.

Фото: УГИБДД по Брянской области.

На железнодорожном переезде в Суземке установили камеры фотовидеофиксации нарушений. Перед железной дорогой появились предупреждающие дорожные знаки, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В феврале 2022 года на переезде погиб водитель автомобиля "Хонда". Пассажир иномарки получил тяжелые травмы. Причиной аварии стал проезд железнодорожного переезда на красный сигнал светофора.

Госавтоинспекция предложила повысить уровень безопасности переезда управлению автомобильных дорог Брянской области и железнодорожникам.