В Стародубском районе пьяная автомобилистка попала в ДТП

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Стародубском районе пьяная автомобилистка без прав попала в ДТП, покалечила себя и пассажира. Автоавария случилась в начале восьмого вечера в среду, 4 августа, на улице Первомайской в селе Запольские Халеевичи, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

29-летняя женщина за рулем "Шевроле Клан" двигалась со стороны улицы Комсомольской. Она не справилась с управлением, съехала на левую обочину и врезалась в столб. У женщины диагностировали рваную рану предплечья и рану лба. 30-летний пассажир ушиб позвоночник, поранил ухо. Обоих пострадавших отпустили домой, назначив лечение.

Оказалось, что поводить машину дал пьяной женщине пассажир. У нее не было водительских прав. Теперь владельцу машины грозит лишение прав до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. А неудавшейся автомобилистке - штрафы за пьяное вождение без прав и повреждение дорожных сооружений.