В Брянске при капитальном ремонте 13 из 20 улиц предусмотрели озеленение

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в 2022 году на 13 из 20 улиц, на которых проходит капитальный ремонт, предусмотрели озеленение. Об этом рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Сейчас при составлении проектно-сметной документации учитываются и вопросы озеленения, - уточнили в комитете по ЖКХ.

В Брянске не хватает деревьев у новых и отремонтированных дорог. Старые вырубают. Взамен сажают маленькие деревья, которые не всегда выживают. В итоге получается, что между домами и дорогами нет зелени, которая могла бы задерживать пыль.

Вырубили все тополя вдоль улиц Авиационной и Объездной. Посажанным взамен саженцам еще расти и расти. На новых улицах совсем не высаживают деревья. Судя по всему, чиновники даже не включали этот вид работ в проект. Нет деревьев вдоль дорог на старом аэропорту, в четвертом и пятом микрорайонах.