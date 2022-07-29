В Брянске поймали поджигателя закусочной в Володарском районе

В Брянске полицейские поймали поджигателя закусочной в Володарском районе. Случай произошел 24 ноября 2021 года. Неизвестный поджег дверь закусочной на улице Пушкина и скрылся.

По факту поджога завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей.

Злоумышленника удалось установить только сейчас. Им оказался 49-летний мужчина, у которого раньше не было проблем с законом. Он признался в поступке и объяснил, что так хотел отомстить владельцу заведения, который некрасиво обошелся с женщиной с ребенком.