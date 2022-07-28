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Общество28 июля 2022 14:14

В Брянске клумбы украшают 172 тысячи цветов

Общая площадь превышает 8 800 квадратных метров
Надежда ПЕТРУНИНА
На набережной на цветочных часах можно узнать который сейчас час.

На набережной на цветочных часах можно узнать который сейчас час.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске клумбы украшают 172 тысячи цветов. Это - бархатцы, петунии, цинерарии, бегонии. Они пришли на смену тюльпанам, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Площадь цветочных клумб в городе превышает 8 800 квадратных метров. Вместе с городскими цветоводами за растениями ухаживают юноши и девушки, которых трудоустроило на лето дорожное управление.

Украшают город и дикорастущие многолетники – рябина, мальва, пушистые лиатрисы, гортензия. На набережной на цветочных часах можно узнать который сейчас час.

Готовится к цветочному сезону -2023 начнут глубокой осенью. На городские клумбы под зиму высадят луковицы тюльпанов. В прошлом сезоне из высадили больше 78 тысяч штук.