Брянский суд признал геноцидом убийства мирных жителей в годы войны

Фото: "Брянская губерния".

Брянский областной суд признал геноцидом убийства мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Заседание прошло в четверг, 28 июля. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Факты геноцида установили Следственным комитетом России во время расследования уголовного дела. Так, следствию стало известно о массовых расстрелах жителей деревни Хацунь. Только в октябре 1941 года по приказу фашистского командования немцы уничтожили 318 мирных граждан, среди которых 60 детей в возрасте от 2 до 10 лет.

А в пересыльном лагере военнопленных и гражданского населения «Дулаг-142» в Брянске содержали не меньше 80 тысяч человек. Из них 40 тысяч были замучены и захоронены.

На допросе одна из свидетельниц, попавшая в концлагерь с двумя сестрами и братом в 1942 году в возрасте четырех лет, сообщила, что их содержали в бараках в нечеловеческих условиях. Из-за малолетнего возраста они не работали, но у нее регулярно брали кровь. Другие свидетели вспоминают, что им приходилось спать на холодном бетонном полу, а из лагеря ежедневно вывозили от 100 до 500 тел умерших.

По имеющимся данным за время оккупации Брянщины немецко-фашистские захватчики и их пособники уничтожили порядка 278 тысяч мирных жителей и военнопленных.

- Указанные факты подтверждаются не только архивными материалами, среди которых переведенные трофейные документы, но и результатами проведенных следственных действий, в том числе допросов бывших узников концлагерей и родственников погибших, осмотров мест захоронения, а также заключениями комплексных судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз, - говорят в Следственном Комитете.