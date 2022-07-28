В Погарском районе чиновник проигнорировал обращение местного жителя. Гражданин пожаловался в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку.

Установили, что в администрацию Погарского района поступило обращение местного жителя по вопросу соблюдения земельного законодательства. В нарушение закона, чиновник в 30-дневный срок не рассмотрел его и не дал ответа обратившемуся.

- Суд приговорил его к административной ответственности, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Должностное лицо оштрафовали на пять тысяч рублей.