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Происшествия28 июля 2022 9:56

В Погарском районе чиновник проигнорировал обращение местного жителя

Должностное лицо оштрафовали на 5 тысяч рублей
Надежда ПЕТРУНИНА

В Погарском районе чиновник проигнорировал обращение местного жителя. Гражданин пожаловался в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку.

Установили, что в администрацию Погарского района поступило обращение местного жителя по вопросу соблюдения земельного законодательства. В нарушение закона, чиновник в 30-дневный срок не рассмотрел его и не дал ответа обратившемуся.

- Суд приговорил его к административной ответственности, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Должностное лицо оштрафовали на пять тысяч рублей.