Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске после ливня рухнули четыре дерева. Непогода над городом разгулялась вечером 27 июля. Все поваленные деревья были замечены в Советском районе на улицах Октябрьской, 3-го Июля, Вали Сафроновой, Топальской. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Коммунальщики оперативно выезжали на места происшествий. Они проводили аварийно-восстановительные работы. Трижды по вызовам выезжали и спасатели. Они кронировали нависшие сучья и ветви.

- В целом все коммунальные службы своевременно и слаженно отработали все обращения, поступившие от граждан, в результате разгула стихии. – говорят в мэрии города.