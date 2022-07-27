В брянской Жуковке супругов осудили за покупку и хранение фальшивых сигарет. 52-летний мужчина и 50 - летняя женщина стали фигурантами уголовного дела по статье «Приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Суд установил, что с октября 2021 года по февраль 2022 года супруги, не имея лицензии, приобрели и хранили с целью сбыта и продажи на территории ярмарки ООО «Кооператор» в Жуковке немаркированные табачные изделия различных наименований. Продукция подлежала обязательной маркировке специальными акцизными марками. Сигареты были и без обязательных сертификатов соответствия. Рыночная стоимость фальшивого товара составила почти 600 тысяч рублей.

В суде обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.

- Суд приговорил супругов к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, – говорят в прокуратуре. – Каждого также оштрафовали на 200 тысяч рублей. Незаконную табачную продукцию изъяли. Приговор суда в законную силу не вступил.