Десяти брянским осужденым к принудительным работам разрешили жить с семьями

Фото: УФСИН России по Брянской области.

Десяти осужденных к принудительным работам в Брянской области разрешили жить с семьями. Всего больше 90 человек отбывают наказание в исправительном центре при колонии-поселении в Сураже. Осужденные трудятся на муниципальных и других предприятиях. Из зарплаты от 5 до 20 процентов удерживают в пользу государства.

Осужденным разрешают жить в своем или съемном жилье на территории Суражского района.

- Такую возможность в порядке поощрения осужденным предоставляет уголовно-исполнительное законодательство, - говорят в пресс-службе УФСИН России по Брянской области. - Для этого осужденные не должны иметь нарушений и отбыть не менее одной трети из назначенного судом наказания. На период летних каникул к некоторым осужденным, проживающим за пределами УФИЦ при КП-3, приехали дети, в том числе из других регионов.

Кстати, некоторые осужденные работают на строительстве нового моста через реку Ипуть. А также - уборщиками территории, подсобными рабочими, грузчиками, дорожными рабочими.