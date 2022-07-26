В Брянске 18-летний парень на легковушке сбил на зебре пьяную женщину. ДТП произошло 25 июля около полуночи на улице Никитина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 18-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2107 ехал со стороны улицы Красный Маяк в сторону улицы Димитрова. Он на регулируемом пешеходном переходе сбил 52-летнюю женщину. По словам водителя, она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

- В ДТП женщина получила ушиб мягких тканей правого бедра и правого надплечья, головы, - говорят в Госавтоинспекции. - Она была одета в синюю кофту и черные штаны без светоотражающих элементов. У пострадавшей установили состояние опьянения.

Согласно проверке по СПО «Паутина», на водителя составили шесть административных протоколов за нарушение правил применения ремня безопасности.