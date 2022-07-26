В Брянской области с дрона обстреляли автомобильный пункт пропуска через границу

В Брянской области с дрона обстреляли автомобильный пункт прокуска Новые Юрковичи на границе с Украиной. Ранены два человека, сообщает телеграм-канал SHOT. Это 43-летний сотрудник "Росгранстроя" и 68-летний местный житель. У первого - осколочное ранение, второй пострадавший поранил голень, бедро и предплечье.

Коптер прилетел со стороны Украины накануне, сбросил боеприпас - предположительно, ВОГ-17. Он упал в районе пограничного пункта пропуска.

Комментариев об обстреле от официальных лиц пока не поступало.