В Брянске отремонтировали переулок Металлистов

В Бежицком районе Брянска отремонтировали переулок Металлистов. Работы вели на участке от улицы Институтской до Комсомольской. Привести в порядок 600 метров дороги обошлось бюджету 16,5 миллиона рублей.

- Теперь здесь новое покрытие и разметка, светодиодное освещение, широкие тротуары, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Частично на переулке сделаны уширения проезжей части для стоянки автотранспорта. По переулку выполнено компенсационное озеленение - вдоль проезжей части высадили молодые клены.

25 июля дорогу после ремонта принимала комиссия. Среди замечаний - не хватает дорожных знаков и разметки. После того, как недостатки устранят, дорогу примут в эксплуатацию. Она будет находиться на пятилетней гарантии у подрядчика.