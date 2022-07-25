В брянском Новозыбкове 65-летняя женщина украла иконы у знакомой

В брянском Новозыбкове местную жительницу осудил за кражу икон. Злоумышленница стала фигуранткой уголовного дела по статье «Хищение предметов, имеющих особую культурную ценность». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 28 февраля этого года 65-летняя женщина находилась в квартире своей знакомой. Она в выходные дни ухаживала за женщиной. Злоумышленница из шкафа спальной комнаты украла иконы - «Святая Великомученица Параскева», икону «Господь Вседержитель» и икону «Богоматерь Всех скорбящих радости» с избранными святыми и святым Николаем Чудотворцем», стоимостью 167 тысяч рублей, которая согласно экспертному заключению имеет особую культурную ценность. Общая сумма украденных икон составила 189 тысяч рублей. Иконы вернули владелице.

- Суд приговорил женщину к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, - говорят в надзорном ведомстве. - Приговор не вступил в законную силу.