Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске на улице Нижне-Заречной сгорела дача. Сигнал о возгорании на пульт оперативного дежурного ГУ МЧС России по Брянской области поступил 23 июля в 21.22. Об этом сообщают в чрезвычайном ведомстве.

К месту пожара в Советский район на улицу Нижне-Заречную выезжали три пожарные машины. Установили, что горит жилой дачный дом.

- К десяти часам вечера пожар локализовали, - говорят в МЧС.- В 22.15 потушили полностью. Пострадавших нет. На тушении работало одно звено газодымозащитной службы и три пожарных ручных ствола. Причину возгорания устанавливают.