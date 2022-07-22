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Общество22 июля 2022 13:17

В Брянской области в двух лагерях обустроят детские площадки

На эти цели выделили около пяти миллионов рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области в двух загородных детских лагерях отдыха «Орленок» и «Огонек» благоустроят детские площадки. Установят гимнастические комплексы, уличные силовые тренажеры, теннисные столы. А еще в «Орленке» сделают баскетбольную площадку, в «Огоньке» - волейбольную. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На это из бюджета области выделили около пяти миллионов рублей по программе «Инициативное бюджетирование».

В этом году лагеря «Орленок» и «Огонек» объединили в детский оздоровительный комплекс «Лесной». Здесь отдыхают 697 детей. Это уже третья смена. Она завершится 6 августа.