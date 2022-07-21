В Брянске 25-летняя велосипедистка угодила под колеса иномарки. ДТП произошло в среду, 20 июля, около 10.02 на улице Куйбышева. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» ехал со стороны улицы Литейной в сторону улицы 3-го Интернационала. Он сбил 25-летнюю велосипедистку. Он двигалась по второстепенной дороге и на перекрестке не уступила дорогу автомобилю, который ехал по главной дороге.

- В ДТП женщина получила ушиб поясницы, - говорят в Госавтоинспекции.- Пострадавшую госпитализировали.

На водителя составили протокол зато, что на передних колесах машины была летняя резина, а на задних – зимняя.