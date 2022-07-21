Фото: "Унеча",vk.com.

В Унечском районе простились с погибшим во время спецоперации на Украине Дмитрием Владимировым. Жизнь солдата оборвалась 6 июля. Он с честью исполнил свой воинский долг. Об этом сообщают в соцсети ВКонтакте в сетевой группе.

Похоронили Дмитрия Владимирова на родине – в селе Старое Задубравье. В соседнем селе Горяны, в храме Архангела Михаила, прошла траурная церемония и отпевание.

Героя в последний путь провожали родственники, друзья, одноклассники, представители власти, военнослужащие, ветераны вооружённых сил, представители общественных организаций района.