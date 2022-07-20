Фото: А.В. БОГОМАЗ, скриншот видео.

В Брянской области впервые за 40 лет вырастили мак для медицины. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз после своей поездки в лабораторию в Почепском филиале государственного предприятия «Эндофарм».

Мак сорта «Марал» растет на полях. Его вырастили по программе импортозамещения для производства обезболивающих лекарственных средств.

Предприятие планирует производить около 50 субстанций, в том числе и для производства антикоагулянтов, которые были необходимы в период пандемии. Дальше урожай найдет применение и в кондитерской промышленности. Данный мак не подходит для изготовления наркотиков.