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Общество20 июля 2022 6:06

В Брянске рассмотрят дела о привлечении к ответственности двоих судей

Во время заседания обсудят и другие вопросы
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске рассмотрят дела о привлечении к ответственности двоих судей. Об этом сообщают в региональной квалификационной коллегии.

На ближайшем заседании рассмотрят постановления совета судей Брянской области о привлечении к дисциплинарной ответственности судей Брасовского и Клинцовского судов.

Также будут рассматривать дачу рекомендации на пост председателя Брасовского райсуда судье Карачевского суда Игорю Болховитину. На должность председателя Клетнянского райсуда Валентине Кривоноженковой.

Также рассмотрят и судебные ходатайства о представлении разрешений на принятие почетных званий.