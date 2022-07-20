В Брянске рассмотрят дела о привлечении к ответственности двоих судей. Об этом сообщают в региональной квалификационной коллегии.

На ближайшем заседании рассмотрят постановления совета судей Брянской области о привлечении к дисциплинарной ответственности судей Брасовского и Клинцовского судов.

Также будут рассматривать дачу рекомендации на пост председателя Брасовского райсуда судье Карачевского суда Игорю Болховитину. На должность председателя Клетнянского райсуда Валентине Кривоноженковой.

Также рассмотрят и судебные ходатайства о представлении разрешений на принятие почетных званий.