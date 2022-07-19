В Брянске в сквере имени Ленина построят детскую площадку

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска в сквере имени Ленина построят детскую площадку. Ее обустроят в этом году на участке, примыкающем к скверу со стороны железнодорожного вокзала Брянск-1. Размер площадки составит 10 на 12 метров. Ее оснастят травмобезопасным покрытием. Об этом сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

Здесь также установят игровой комплекс, качели, детскую карусель. А также сделают освещение. Обустроят пешеходные дорожки для удобного подхода к объекту.

Сквер имени Ленина капитально отремонтировали в 2018 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Продолжат его благоустройство в рамках региональной программы «Инициативное бюджетирование». На эти цели из областного бюджета выделили 2,5 миллиона рублей.

В Володарском районе детские площадки построят в сквере по улице Академика Королева и в сквере по улице Пушкина.