В Севском районе пьяный 18-летний парень угнал иномарку. Выпивавший в большой компании 44-летний местный житель вдруг понял, что самостоятельно не сможет добраться до дома. Он решил переночевать на заднем сидении своего автомобиля «Ниссан». Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Через некоторое время в машину сел 18-летний парень из этой же компании. Пьяный молодой человек решил «прокатиться с ветерком». Он забрал у спящего в машине владельца ключи и выехал на дорогу.

Проснувшийся мужчина понял, что из-за сильного опьянения не сможет помешать «угонщику». Он позвонил в полицию. Вскоре инспекторы ДПС остановили иномарку и задержали нарушителя.

- Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, - говорят в УМВД. – Решают вопрос о заведении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение транспортным средством»