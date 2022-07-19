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Происшествия19 июля 2022 8:11

Брянские полицейские выявили 42 очага конопли и мака

В регионе прошла оперативно-профилактичекая операция «Мак»
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянской области за пять дней полицейские выявили 42 очага конопли и мака. Наркосодержащие растения росли на площади 309 квадратных метров. В регионе провели оперативно-профилактичекую операцию «Мак». Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

- Главная цель традиционной ежегодной операции - борьба с наркотиками растительного происхождения, – говорят в полиции. - В ходе оперативно-профилактического мероприятия правоохранители проводят рейды, выявляют места культивирования и дикого произрастания запрещенных растений.

Составили 54 административных протокола за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача и пропаганду наркотиков. Кроме того, завели четыре уголовных дела за незаконные хранение и реализацию наркотических средств растительного происхождения.