Фото: "Новозыбков Live", vk.com.

В брянском Новозыбкове автомобилистка врезалась в забор, чтобы не сбить ребенка. О ДТП сообщают 18 июля ВКонтатке в местной группе. Очевидцы там же опубликовали и фотографии.

В комментариях пишут, женщина таким образом избежала столкновения с маленьким велосипедистом, резко выехавшим на дорогу. Из-за чего автомобиль снес забор из профлиста. Другие же комментаторы пишут, что она была пьяной.

В ДТП машина получила серьезные повреждения. Информации из официальных источников пока нет.