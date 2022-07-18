Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Дубровском районе на пожаре погибла 73-летняя женщина. Сигнал о возгорании на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил в воскресенье, 17 июля, в 21.01. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К месту возгорания, в поселок Сеща Дубровского района на улицу Матросова, выезжали три пожарные машины. Установили, что горели жилой дом и хозяйственная постройка.

- В 21.30 пожар локализовали, – говорят в МЧС. – В 21.44 ликвидировали открытое горение. На пожаре пострадал один человек. С огнем боролись с помощью двух пожарных ручных стволов и одного звена газодымозащитной службы. Причина возгорания устанавливается.