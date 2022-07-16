Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске в ДТП на улице Калинина пострадали три человека. Автоавраия случилась на перекрестке Калинина и Горького около десяти часов вечера в пятницу, 15 июля, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

35-летний водитель автомобиля "Киа Сид" ехал по улице Калинина в левом ряду и поворачивал налево на улицу Горького. Он не пропустил встречную машину и столкнулся с "Фольксваген Джетта". 33-летний водитель второй иномарки ехал в правом ряду со стороны улицы Арсенальской в сторону Фокина.

Травмы получил водитель "Киа". У него диагностировали ушибы лба, правого колена, ссадина пальца. У 40-летнего пассажира той же иномарки - ушиб головы, грудной клетки, легкого и голени. У водителя "Фольксвагена" - ушибы головы, ссадина пальца. Всех пострадавших осмотрели медики, назначили лечение и отпустили домой.

На водителя "Киа", который нарушил правила, составили административный протокол.