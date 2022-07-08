В Брянске при столкновении двух иномарок пострадала 85-летняя женщина. ДТП произошло 7 июля около 11 часов утра на улице Тельмана. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации,38-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» ехал со стороны улицы Рылеева в сторону улицы Чернышевского. Он врезался в «Хендай Солярис» под управлением 35-летнего мужчины, который двигался попутно.

- В ДТП 85-летняя пассажирка автомобиля «Форд Транзит» ушибла сустав правого колена, левое бедро и плечо, – говорят в Госавтоинспекции. – Ей назначили лечение и отпустили домой.