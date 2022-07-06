В брянском Пеклино местный житель пересылал по интернету порнофото несовершеннолетних

В Дубровском районе в деревне Пеклино местный житель пересылал порнографические изображения несовершеннолетних. По факту преступления завели уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с марта по апрель 2021 года подозреваемый был у себя дома в деревне Пеклино. С помощью планшетного компьютера, подключенного к интернету, в одной из социальных сетей он познакомился с другим пользователем. Ему подозреваемый переслал несколько файлов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Преступление выявили полицейские.

- У подозреваемого изъяли планшетный компьютер, технику направили в отдел криминалистики, - говорят в Следственном Комитете. - По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные и процессуальные действия. Расследование продолжается.