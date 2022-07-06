Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Новозыбковском районе 65-летняя автомобилистка на иномарке врезалась в ВАЗ. ДТП произошло во вторник, 5 июля, во втором часу дня на пятом километре дороги Брянск-Новозыбков. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по брянской области.

По предварительной информации, 65-летняя женщина за рулем автомобиля «Рено Сандеро» во время обгона не убедилась в безопасности маневра и врезалась в ВАЗ – 21065. Им управлял 35-летний водитель.

- В ДТП 65-летняя автомобилистка получила перелом левого плеча, - говорят в Госавтоинспекции. – Ей назначили лечение и отпустили домой.