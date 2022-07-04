Жителя Брянска обвиняют в убийстве знакомого

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Жителя Бежицкого района Брянска обвиняют в убийстве знакомого. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, днем 29 июня пьяный 63-летний мужчина находился у себя в квартире в доме по улице Вокзальной. Между ними вспыхнула ссора. В гневе обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил им знакомого в грудь и спину. От полученных ранений тот умер на местн происшествия.

- Задержанному предъявили обвинение в совершении убийства, - говорят в Следственном Комитете. - Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.