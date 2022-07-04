В брянской Дубровке водитель легковушки угодил в кювет и врезался в столб

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянской Дубровке водитель легковушки угодил в кювет и врезался фонарный в столб. ДТП произошло 3 июля около 18.30 на улице Центральной. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 30-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2110 ехал со стороны улицы Советской в сторону улицы Центральной. Мужчина не справился с управлением. Из-за этого машина съехала в кювет и врезалась в фонарный столб.

- В ДТП водитель сломал правую ногу, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали. 21-летняя пассажирка получила ушиб лба и перелом шиловидного отростка. Ей назначили лечение и отпустили домой.

Водитель оказался пьяным. Показание прибора составило 1,658 мг/л. К тому же он не был пристегнут ремнем безопасности. На мужчину составили несколько административных документов.