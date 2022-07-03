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Происшествия3 июля 2022 10:16

В Фокинском районе Брянска потушили пожар в квартире пятиэтажного дома

Во время ЧП спасли одного человека
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: из архива ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Брянской области.

В Фокинском районе Брянска потушили пожар на четвертом этаже в квартире пятиэтажного дома. Сообщение о возгорании на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступило 3 июля в 10.32. пожар вспыхнул на проспекте Московском. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К месту вызова выезжали три пожарные машины. Пожарные и спасатели установили, что горит квартира на четвертом этаже в пятиэтажном жилом доме.

- В 10.40 пожар локализовали, - говорят в МЧС. – На пожаре спасти одного человека. С огнем боролись с помощью одного пожарного ручного ствола и одного звена газодымозащитной службы.