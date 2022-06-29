Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской бласти.

В Климовском районе водитель иномарки угодил в кювет, опрокинулся и погиб. ДТП произошло 28 июня около шести часов утра на 42 километре дороги Смотрова Буда-Великая Топаль-Климово. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля «Пежо» ехал со стороны села Хохловка в строну Климова. Он не справился с управлением. Из-за чего выскочил на встречную полосу и угодил в кювет. После машина опрокинулась и врезалась в дерево.

- В ДТП 23-летний водитель скончался на месте, - говорят в Госавтоинспекции. – 25-летний пассажир получил сотрясение головного мозга, рваную рану левой голени. Его доставили в больницу. С целью установления состояния опьянения у водителя произведен забор биологических объектов. Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнем безопасности.

При осмотре места автоаварии выявили, что линии осевой горизонтальной разметки практически не видны. Собственнику автомобильной дороги выдали предостережение.