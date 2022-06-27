Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске асфальтируют улицу Пролетарскую. Ремонт дороги в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводят на участке от улицы Луначарского до дома №70 по улице Пролетарской. На ремонт потратят около 9 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В минувшее воскресенье, 26 июня. дорожники начали укладывать выравнивающий слой асфальта. Перед этим сфрезеровали старое покрытие, установили новые бордюры, заменили плиты перекрытий канализационных колодцев.

Параллельно на Пролетарской улице ремонтируют пешеходные дорожки. Их сделают как асфальтированные, так и с покрытием из тротуарной плитки. Их площадь составит около 1 700 квадратных метров. У школы №5 расширили проезжую часть. Также на улице установят около 30 светодиодных светильников. На участках, где больше не потребуется заезд тяжелой техники, сделали планировку грунта и посеяли газон. По окончании ремонта на улице установят искусственные неровности.