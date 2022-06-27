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Общество27 июня 2022 14:01

В Брянске 29 июня ограничат парковку на площади Карла Маркса

Это связано с проведением патриотического фестиваля
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 29 июня ограничат парковку на площади Карла Маркса. Со стороны Брянской областной научной универсальной библиотеки имени Ф.И. Тютчева (пл. К. Маркса, д. 5) и гостиницы «Центральная» (пл. К. Маркса, д.7) парковать машины будет нельзя с 0.00 до11.00. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Это связано с проведением Международного патриотического фестиваля «Партизанскими тропами Брянщины».

- Ограничения не относятся к транспортным средствам участников мероприятия, оперативным и специальным автомобилям, - поясняют в мэрии города.