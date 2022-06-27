В Клинцовском районе глава сельской администрации незаконно передала в собственность жилье

В Клинцовском районе глава Лопатенской сельской администрации незаконно передала в собственность жилье. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры брянской области.

Установили, что в 2015-2015 годах чиновница, пользуясь своим служебным положением и действуя из личной заинтересованности, чтобы улучшить жилищные условия, незаконно передала своему сыну и членам его семьи жилой дом, принадлежащий муниципальному жилищному фонду в селе Лопатни.

- Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, - говорят в надзорном ведомстве. – На главу сельской администрации завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».