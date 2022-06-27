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Происшествия27 июня 2022 9:23

В брянском Дятькове на мопеде опрокинулись две женщины

Пострадавших госпитализировали с различными травмами
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Дятькове на мопеде опрокинулись две женщины. ДТП произошло 26 июня около 19.15 на улице Тургенева. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 42-летняя женщина на мопеде «Хонда» ехала со стороны улицы Северной в сторону улицы Железнодорожной. Она не справилась с управлением, из-за чего и врезалась в препятствие. Мопед опрокинулся.

- В ДТП пострадала 31-летняя пассажирка мопеда, - говорят в Госавтоинспекции. - Она получила ушибленные раны на лбу, сотрясение головного мозга, перелом носа. Водитель мопеда, 42-летняя женщина, получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом носа, ушибленную рану лба. Обоих госпитализировали.

На водителя составили протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и за нарушение правил использования мотошлема.