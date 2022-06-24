Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянской области троих иностранцев осудили за незаконное пересечение российской границы с территории Украины. Границу они пересекли в обход пункта пропуска, сообщают в пресс-службе УФСБ Росси по Брянской области.

Установили, что в августе 2021 года трое иностранцев, заведомо знающие о запрете им въезда на территорию России, а также правилах и порядке пересечения Государственной границы РФ, при содействии неустановленных лиц незаконно перешли через границу в направлении населенного пункта Середина Буда (Середина-Будский район Сумской области Украины) – населенный пункт Новенькое (Суземский район Брянской области РФ). Нарушителей задержали сотрудники УФСБ и погрануправления. На них завели уголовное дело.

-В апреле этого года Суземский районный суд признал их виновными, - говорят в УФСБ. – Двоим иностранцам дали срок 1 год и 5 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Третьего фигуранта приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В июне этого года Брянский областной суд оставил приговор без изменения. Он вступил в законную силу.