О выявлении лептоспироза лошадей специалистами Брянской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ

Фото:ФГБУ ЦНМВЛ.

В прошлом месяце в отдел серологии и лептоспироза учреждения поступили для исследований 2948 проб сывороток крови от животных. Проведены 5484 исследования с целью диагностики различных заболеваний животных (бруцеллез, лейкоз, блютанг, хламидиоз, листериоз, паратуберкулез, грипп А и другие) и на биохимические показатели. В 100 образцах выявлены антитела к возбудителю лептоспироза, в том числе лептоспироза лошадей в 2-х пробах.

Лептоспироз – инфекционная природно-очаговая болезнь многих видов животных и человека, возбудитель бактерия рода лептоспира (Leptospira). Основной путь передачи инфекции – водный, меньшее значение имеют контактный и пищевой.

У большей части животных лептоспироз протекает бессимптомно, клинические признаки болезни проявляются лишь у незначительной части животных. Наиболее характерные признаки: конъюнктивиты, геморрагия (кровоизлияния) на слизистых оболочках, мышечная слабость, депрессия. В тяжелых случаях отмечают нефриты и дегенерацию почек, а иногда гематурию (наличие крови в моче) и желтушность слизистых оболочек, периодическое воспаление глаз (увеит).

В следствие того, что больные лептоспирозом лошади представляют непосредственную эпидемиологическую опасность для человека, при их содержании и уходе за ними необходимо строго соблюдать меры личной гигиены, проводить общие ветеринарно-санитарные и профилактические мероприятия, к числу которых относятся диагностические исследования. Такие исследования проводятся в том числе и в Брянской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ.

«Материалом для исследования на лептоспироз служит сыворотка крови, моча. Кровь для серологических исследований берут в количестве 5-10 см3 (мл). Для диагностики лептоспироза ПЦР-методом кровь от животного должна отбираться в стерильные пробирки или моноветы со стабилизатором. Материал, отобранный для исследований, должен быть доставлен в лабораторию в первые сутки», — прокомментировала главный ветеринарный врач отдела серологии и лептоспироза Брянской испытательной лабораторией ФГБУ ЦНМВЛ Евгения Коневская.