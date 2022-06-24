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Происшествия24 июня 2022 8:47

Брянец в пьяной ссоре зарезал свою супругу

Женщина умерла на месте происшествия
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Житель брянской Ржаницы в пьяной ссоре зарезал свою супругу. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что вечером 18 мая 2021 года пьяный мужчина находился в одном из частных домов в Ржанице Жуковского района. Между ним и его женой вспыхнула ссора. В гневе мужчина схватил нож и дважды ударил ее в грудь. Через короткое время женщина умерла на месте преступления.

- Суд приговорил брянца к семи годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в Следственном Комитете. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.