Житель Почепского района застрелил знакомого из ружья

Жителя Почепского района задержали по подозрению в убийстве мужчины. На 41-летнего брянца завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, 9 июня пьяный подозреваемый был во доме в поселке Речица. Он выстрелил в хозяина жилища из обреза гладкоствольного ружья. Поступок свой объяснил плохими отношениями с ним. Потерпевший скончался на месте происшествия.

- С учетом собранных следователями доказательств ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ, - говорят в региональном СУ СКР. - Следственный орган ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.