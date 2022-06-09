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Происшествия9 июня 2022 9:49

В брянском Локте 32-летнего мужчину обвиняют в убийстве знакомого

Уголовное дело передали в суд
Надежда ПЕТРУНИНА

В брянском Локте ранее судимого 32-летнего мужчину обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что вечером 27 марта пьяный обвиняемый был в доме своего знакомого по переулку Луговому. Между ним и приятелем вспыхнула ссора. Обвиняемый сбил его с ног, ударив частью стула по голове. Он продолжал избивать лежащего на полу. Потерпевшего доставили в больницу, где он умер.

- Прокурором утверждено обвинительное заключение, а материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, - говорят в Следственном Комитете.