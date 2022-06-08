В Брянской области рекультивируют промышленные карьеры в Фокино

Фото: "Евроцемент".

В Брянской области рекультивируют промышленные карьеры недалеко от города Фокино. Они образовались из-за деятельности крупного местного предприятия.

- С 2004 года на мелодобывающем карьере Мальцовского портландцемента в Фокино на рекультивированной площади в 50 га высажено 40 тысяч деревьев, - говорят в пресс-службе компании. - Сейчас на восстановленной территории вырос молодой лес и сформирована полноценная экосреда.

В планах предприятия использовать промышленные карьеры для создания горнолыжных или велосипедных трасс, проведения экстремальных забегов или силовых турниров.

Восстановление продуктивности и хозяйственной ценности земель вели в семи регионах, в том числе, и в Брянской области. В процессе рекультивации сформировали поверхности внутреннего отвала, нанесли плодородный слой почвы и восстановили ландшафт. Летом на этих землях начнут высаживать саженцы.

В семи регионах восстановили 616 гектаров земель. В планах восстановить еще 900 гектаров. Каждый год на эти цели выделяют до 300 миллионов рублей.