В поселке Большое Полпино легковушка столкнулась с мопедом

В брянском поселке Большое Полпино ВАЗ-219010 столкнулся с мопедом "Альфа". ДТП произошло около половины пятого вечера во вторник, 7 июня, на улице Инженерной, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

35-летний водитель ВАЗа ехал со стороны улицы Молокова в сторону улицы 1-го Мая. И столкнулся с мопедом, который двигался попутно.

У водителя мопеда диагностировали множественные переломы лицевого скелета, ушибы и ссадины лица. Пострадавшего отпустили домой, назначив лечение.

На пенсионера составили административные протоколы за то, что у него не было прав, и ехал он без мотошлема.