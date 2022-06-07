В Клинцах член избирательной комиссии с мужем торговали поддельными сигаретами. С июня по ноябрь прошлого года контрафактные табачные изделия можно было приобрести на рынках.

По версии следствия, супруги приобрели сигареты в Белоруссии. На них не было акцизных марок, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Незаконную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, - говорят в областной прокуратуре. - Из незаконного оборота изъяли почти три тысячи пачек табачных изделий, общая стоимость которых превысила 360 тысяч рублей.

Уголовное дело на супругов направили на рассмотрение в Клинцовский городской суд.