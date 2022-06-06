Брянские полицейские за пять дней завели 11 уголовных дел и выявили 81 административное преступление. В городе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор». Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские проверили 1043 человека, формально попадающих под административный надзор, 30 – поставило на учет.

- В проведении операции «Надзор» были задействованы инспекторы по административному надзору, участковые уполномоченные полиции, оперуполномоченные уголовного розыска, сотрудники патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции, - говорят в правоохранительном ведомстве.