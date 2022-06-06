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Происшествия6 июня 2022 9:20

В Брянске полицейские задержали мужчину, ранившего ножом парня в маршрутке

Решают вопрос о заведении уголовного дела
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "ЧП и ДТП Брянск",vk.com.

Фото: "ЧП и ДТП Брянск",vk.com.

В Брянске полицейские задержали мужчину, ранившего ножом парня в маршрутке. ЧП произошло в воскресенье, 5 июня, в Бежицком районе в районе остановки «Березка».

- Мужчину сейчас задержали, - рассказали «КП-Брянск» в пресс-службе УМВД России по Брянской области.- Решается вопрос о заведении уголовного дела.

По сообщениям очевидцев в соцсети, парень с девушкой ехали в маршрутке. В транспорт зашел мужчина. Он вел себя странно. Парень сделал странному пассажиру замечание, а в ответ тот ударил его ножом в спину.

Молодому человеку незамедлительно вызвали скорую.