Фото: "ЧП и ДТП Брянск",vk.com.
В Брянске полицейские задержали мужчину, ранившего ножом парня в маршрутке. ЧП произошло в воскресенье, 5 июня, в Бежицком районе в районе остановки «Березка».
- Мужчину сейчас задержали, - рассказали «КП-Брянск» в пресс-службе УМВД России по Брянской области.- Решается вопрос о заведении уголовного дела.
По сообщениям очевидцев в соцсети, парень с девушкой ехали в маршрутке. В транспорт зашел мужчина. Он вел себя странно. Парень сделал странному пассажиру замечание, а в ответ тот ударил его ножом в спину.
Молодому человеку незамедлительно вызвали скорую.