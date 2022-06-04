В парке "Соловьи" в Брянске осталось 4 муниципальных аттракциона

В парке "Соловьи" в Брянске осталось четыре муниципальных аттракциона: "Колесо обозрения", "Сюрприз", "Вихрь" и "Детская железная дорога". Остальные развлечения - частные.

Цены на "Сюрприз" и "Вихрь", а также взрослый билет на "Колесо обозрения" обойдутся в 110 рублей. Детям до семи лет, а также посетителям Детской железной дороги придется отдать 55 рублей за поездку.

- Всего в Брянске больше 100 аттракционов, - рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе Брянской городской администрации. - И только шесть из них муниципальные.

Остальные два муниципальных аттракциона находятся в парке Толстого. Это "Сафари" и "Емеля". От "Ветерка" и "Орбиты" избавились в прошлом году.

Парк аттракционов в Бежице - заброшен. Он принадлежит частнику. Территорию даже не отремонтировали, когда приводили в порядок Майский парк.