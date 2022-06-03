В Брянской области осудили интернет-мошенника, обманувшего 35 человек

Выгоничский районный суд вынес приговор 58-летнему жителю Новозыбкова по статье «Мошенничество». Он совершил 35 преступлений. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Чтобы войти в доверие покупателей, мужчина заключал с ними фиктивные договоры, используя их паспортные данные и банковские карты посторонних лиц. Обманутые люди переводили деньги. После этого злоумышленник больше на связь не выходил.

Он обманул таким образом жителей Брянской, Орловской, Смоленской, Московской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. Злоумышленник в общей сложности незаконно получил больше одного миллиона рублей.

- Суд приговорил мужчину к трем годам и 10 месяцам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.