В Брянске на «зебре» девятилетний мальчик угодил под колеса легковушки

В Брянске девятилетний мальчик угодил под колеса легковушки. ДТП произошло 2 июня в 14.50 на улице Красный Маяк. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-217230 ехал со стороны улицы Никитина в сторону улицы Чернышевкого и сбил девятилетнего мальчика. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения машины.

- В ДТП школьник сломал плечо и ушиб правое колено, - говорят в Госавтоинспекции. – Мальчику назначили лечение и отпустили домой.

Во время обследования места ДТП установили, что над дорогое есть выбоины и другие разрушения в конструкции монолитной искусственной неровности. Также здесь нет линий разметки на искусственной неровности и очевиден износ линий горизонтальной дорожной разметки на пешеходном переходе. По указанным недостаткам в адрес Комитета по ЖКХ Брянской городской администрации внесли предостережение